На Одессчине ввели карантин из-за вспышки АЧС

В Ренийском районе Одесской области введен карантин из-за трупов свиней, обнаруженных в реке Дунай. При обследовании у них в крови выявлен возбудитель африканской чумы.

Об этом сообщили в пресс-службе Ренийской районной государственной администрации.

Из-за обнаруженного возбудителя АЧС Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела на территориях вблизи реки карантин на 40 дней.

Предположительно, мертвые туши свиней могли быть из румынского уезда Тулча, где в настоящее время эпидемия свиной чумы.

Напомним, 6 марта, в частном хозяйстве гр. Дышловой В.А., село Котлярево, Витовского района, Николаевской области зарегистрирована гибель двух голов свиней в возрасте 4-5 месяцев. При исследовании отобранных проб биологического материала в Днепропетровской региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы м. Днепр установлен диагноз - африканская чума свиней.