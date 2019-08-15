В Николаеве столкнулись скорая помощь и «Таврия» – пострадали три человека

В Николаеве 15 августа на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Строителей столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль «Таврия».

Об этом сообщают «Новости-N».

«Скорая» двигалась по проспекту, со стороны автовокзала со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. «Таврия» ехала по улице Строителей со стороны рынка «Колос». По словам очевидцев, водитель легковушки на разрешающий сигнал светофора пересекал перекресток и не предоставил преимущество в движении спецтранспорту. От удара «Таврию» развернуло на 90 градусов.

В результате ДТП пострадал врач скорой помощи, а также двое девочек-пассажирок «Таврии» возрастом 9 и 10 лет. Одна из девочек получила травму головы, вторая – ноги. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине «Жигули» перевернулись и снесли ограждение.