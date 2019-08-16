В Одессе во время избрания нового главы облсовета подрались местные депутаты

В пятницу, 16 августа, в Одессе на сессии областного совета местные депутаты, во время обсуждения о назначении нового главы облсовета, устроили драку.

Об этом сообщает «УСИ Одесса».

Сессия началась со скандала. Группа депутатов заняла трибуну вокруг места главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского. У него отобрали карточку для голосования и сломали микрофон. Также депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и «Оппоблок» чуть ли не в сговоре, после чего призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из «Нашего края» и «Батькивщины».

- Есть факт сговора между депутатами из «Европейской солидарности» и представителями «оппоблока». За то чтобы вы пришли к власти стояли наши соотечественники на Майдане, среди которых есть и я. Мне стыдно и противно наблюдать, как вы готовы идти на любые союзы чтобы сберечь «договорнячки». На улице стоят сотни людей, которые точно против такого формата власти. Я требую депутатов «Европейской солидарности» сложить свои полномочия. А всех кто поддерживает мою позицию, выйти на трибуну и блокировать заседание этой сессии, - заявил Саичинский.

Урбанский, в свою очередь, заявил, что он «спокойный и упорный» и не объявит начало сессии пока ему не вернут карточку и не починят микрофон, а окружившие его депутаты не займут свои места.

Возле трибуны произошла драка между депутатами, сотрудникам полиции пришлось их разнимать.

После небольшого перерыва сессия все же началась. Голосование за основу проекта повестки сессии прошло удачно. Глава облсовета с главами фракции удалился на разговор. Вход в его кабинет под плотной охраной полиции.

Также у здания Одесского облсовета проходит акция протеста. С 8:30 под зданием Одесской ОГА, на проспекте Шевченко, 4А, в знак протеста собрались сотни одесских активистов с плакатами. По их словам, члены фракций «Оппоблока» и БПП уже договорились о назначении на должность нового председателя Одесского облсовета. Им может стать одиозный «оппозиционер» Виталий Саутенков. В случае если главой станет представитель БПП Юрий Басюк, на должность его заместителя попадет опять же Саутенков.

Вышедшие на протест напоминают о том, что Саутенков является «любителем русского мира» и требуют не допустить его на руководящие должности в облсовете членов представителей «Оппоблока».

Во время митинга под стенам Одесского областного совета не обошлось без потасовки — подрались между собой одесский блогер Стас Домбровский и активист Владислав Балинский. Об этом сообщает корреспондент Odessa.online. Блогер укусил активиста за нос, а тот в ответ сбил с него очки. Как сообщили сотрудники полиции, обоих участников инцидента задержали.

Напомним, 15 мая, депутаты Николаевского облсовета Федор Барна (БПП «Солидарность») и Вадим Олабин (внефракционный) устроили конфликт во время заседания бюджетной комиссии.

Отметим, 8 июня 2017 года в Николаевском областном совете подрались глава фракции «Оппозиционного блока» Владимир Фроленко и депутат Федор Барна, избранный от партии «Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Также ранее сообщалось, что 19 мая 2017 года после незапланированного заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Федор Барна спровоцировал скандал с депутатом облсовета Александром Бондарем.