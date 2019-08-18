Жительница Канады выжила после падения с полутора километровой высоты

В канадском городе Квебек у женщины во время прыжка с самолета не раскрылся ни основной, ни запасной парашюты и она упала более чем с полутора километровой высоты.

Об этом сообщает NikLife, ссылаясь на Mignews.

Женщина смогла выжить приземлившись в лесистой местности. Парашютистку доставили в больницу с несколькими переломами, включая перелом позвонков. На данный момент медики утверждают, что ее жизни уже ничего не угрожает. Ранее у женины уже имелся опыт прыжков с парашютом.

Отмечается, что подобные случаи встречаются довольно редко. По данным Ассоциации парашютистов США, на каждые 1536 прыжков приходится одна травма, что составляет 0,07 процента от общего количества прыжков.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке подросток спрыгнул с парашютом с 14-этажного недостроя и разбился.