Из-за неосторожного обращения с огнем в Вознесенске ночью горел частный дом

В понедельник, 19 августа, в городе Вознесенск в частном жилом доме произошел пожар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре жилого дома по улице Космонавтов в службу спасения «101» поступила от соседа, который услышал запах дыма, в 3:00. По указанному адресу выехал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

В 3:06 пожар площадью 3 квадратных метра локализовали, в 3:10 - ликвидировали. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Во время пожара никто не пострадал.

От ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники. На месте происшествия обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как в Николаеве 15 августа в Ингульском районе сгорело неэксплуатируемое здание.