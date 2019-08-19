Жена премьера Израиля устроила скандал на борту самолёта и бросила на землю хлеб-соль во время приветствия в Украине

Жена премьер-министра Израиля Нетаньяху бросила на землю хлеб-соль во время приветствия в Украине, а также ранее устроила скандал на борту самолёта.

Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Дубов в Facebook.

Девушки и парни в традиционных украинских нарядах встретили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с его супругой в киевском аэропорту.

Украинцы приветствовали чету Нетаньяху с хлебом-солью, который вынесли на вышитом рушнике.

Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре. Она бросила его на землю.

Это не первый подобный инцидент от супруги премьера. Как сообщают Вести Израиля, Сара Нетаньияху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира самолёта за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

Сара Нетаньияху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту - за 45 минут до посадки в Киеве.

Отметим, В Мариинском дворце в Киеве утром в понедельник, 19 августа, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Официальный визит начался с церемонии встречи израильского лидера Зеленским возле Мариинского дворца.

Также добавим, что жена премьер-министра Израиля получила судимость и штраф в $15 тысяч у себя на родине. Сторона обвинения заявляла, что Сара Нетаньяху потратила около 100 тысяч долларов на заказ еды в резиденцию премьер-министра страны из дорогих ресторанов, в то время как в самой резиденции работал персонал, специально нанятый для приготовления пищи для премьера и его жены, а также их гостей.