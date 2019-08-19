КП «Николаевская ритуальная служба» проводит захоронения на свалках возле кладбищ

В комментарии «Преступности.НЕТ» экс-директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк рассказал, что Жуковское кладбище раньше считалось полузакрытым и там, в основном, осуществляли подхоронение к уже ранее существующим могилам.

- В данное время, насколько я понимаю, там производится рытьё могил силами коммунального предприятия на том месте, где раньше была свалка. Это видно, в принципе, на видео, что там уровень мусора составляет сантиметров 40-50. И это происходит за территорией кладбища. То же самое мы можем видеть на примере Мешковского кладбища, где идут захоронения, опять-таки, на территории свалки. Но в этот раз идут захоронения безродных – то есть социальных граждан, которых захоранивают силами КП, - сказал он, после просмотра видео.

Также он отметил, что ранее курировал проект по выделению земли возле Новоматвеевского кладбища. Тогда, по его словам, на это выделили деньги, однако о том, как их использовали, неизвестно.

- Здесь сотрудники и руководители КП – заложники ситуации. Хоронить-то где-то надо. По моему мнению, здесь ответственность лежит на мэре Сенкевиче, поскольку он об этой проблеме давно знал. Эта проблема относится, по сравнению с другими городскими проектами и проблемами, к разряду утилитарных. В своё время был выделен участок в районе села Полигон по Херсонскому шоссе. Ещё до импичмента Сенкевичу, ещё при Гранатурове. Затем этот вопрос был заморожен, были какие-то варианты заведомо непроходные. Такие, как, допустим, кладбище в Кульбакино, которое было зарублено на общественных слушаниях, - сказал Трофанюк.

По его словам, это происходит в связи с тем, что коммунальному предприятию негде проводить захоронения. Этот вопрос поднимался ещё в начал его каденции, однако до сих пор не решён.

- Ну а если говорить о последнем проекте, который курировал я, после проведения переговоров с владельцами четырёх участков в районе Новоматвеевского кладбища, была достигнута договорённость о приобретении их и переводе земли с профиля пользования земли в земли для общественных нужд и там появилось кладбище!!!!!!!!!И на это дело, ещё в мою бытность, по окончанию контракта было выделено на покупку земли предприятию миллион гривен. Куда пошли эти деньги, почему на них не был приобретён этот участок и на каком этапе переговоры с собственниками участков, я на данный момент вам сказать не могу, - отметил он.

Также экс-директор КП считает, что сейчас николаевцы могут видеть начало «кладбищенского коллапса».

- Поскольку несмотря на то, что у нас в городе 14 кладбищ, почти все они закрыты. Те, которые открыты – это Мешковское кладбище. Оно тоже заполнено, но вы видели, где там хоронят бездомных людей. Они же тоже люди и заслуживают хотя бы минимального человеческого отношения после их смерти. Чтобы было место захоронения. Тем более, что там можно видеть, что, во-первых, захоронение в замусоренном грунте – это нарушение всех мыслимых и немыслимых нормативов. «Было бездарно потеряно огромное количество времени на утилитарную и несложную задачу. И по вине мэра Сенкевича, на мой взгляд, сейчас люди приносящие своих покойных близких к месту последнего упокоения, вынуждены видеть, как их близких кладут в яму, - подчеркнул Трофанюк.

В тоже время в редакцию «Преступности.НЕТ» обратилась читательница, которая сообщила, что ее знакомого похоронили на Жуковском кладбище 16 августа, на территории, которая засорена бытовыми отходами. Жена мужчины заплатила 5 тысяч гривен в администрации Корабельного района за оформление документов и захоронение, но в итоге вышло, что место для погребения выделили фактически на свалке.

- На месте, где вырыли могилу, бытовые отходы, пакеты, кости. За что платить такие деньги? И к кому теперь обращаться его жене? Что теперь делать в этой ситуации? - возмущена женщина.

Напомним, что ранее экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров заявлял, что отказ от строительства городского кладбища на улице Херсонское шоссе – грубейшее нарушение закона. Помимо этого, весной прошлого года коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело открытые торги и определилось с предприятием, которое должно было строить новое кладбище по улице Херсонское шоссе.