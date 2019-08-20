На Николаевщине за сутки дважды горели свалки – предполагают, что из-за неосторожного обращения с огнем

За сутки, 19 августа, на Николаевщине дважды возникали пожары на свалках.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 09:23 на линию «101» поступило сообщение о том, что на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Снигиревское Благоустройство» на улице Широкой в Снигиревке возник пожар. Пожарные по прибытию в 09:35 пожар площадью 300 квадратных метров локализовали, в 10:27 - ликвидировали.

Позже, в 15:34, спасателям 7-й государственной пожарно-спасательной части сообщили о пожаре мусора на стихийной свалке в Баштанке. Силами дежурного караула в 15:46 пожар на общей площади 2 гектара локализован, в 16:40 - ликвидирован.

Всего к тушению пожаров привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС, в первом случае дополнительно привлекался трактор с отвалом от КП.

На местах работали сотрудники правоохранительных органов. Вероятные причины - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. Но 4 мая стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.