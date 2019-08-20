На Николаевщине разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девочку

В Николаевской области Вознесенский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Зиту Андреевну Чабан, которая 18 августа ушла из дома и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: волосы темные до плеч, рост около 170 см, глаза темно-коричневые, худощавого телосложения. Была одета в футболку черного цвета, темно-синие джинсы и синие кроссовки с белой подошвой.

По оперативной информации, она может находиться в Харьковской или Днепропетровской областях.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить полезную информацию, обращаться в Вознесенский отдел полиции по телефонам (05134) 4-54-44, (097) 453 42 50, 102.