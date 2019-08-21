Николаевцы «штурмовали» секонд-хенд на Театральной и сорвали дверь с петель

В Николаеве, на улице Театральной (Васляева) толпа горожан «штурмовала» секонд-хенд.
Соответствующее видео опубликовал канал «Х**вый Николаев» в Instagram.
На видео можно наблюдать, как граждане толпой пытаются зайти в помещение с улицы. В результате двойная дверь, не выдержав натиска, слетела с петель и упала на лестницу. Никто не обратил на данный момент особого внимания, «клиенты» магазина ринулись внутрь.
В комментариях к публикации некоторые пользователи пожалели людей.
«Довели людей, денег нет, вот и штурмуют секонды».
Другие с насмешкой указали на то, что в магазине, скорее всего, был завоз товара. Третьи отметили, что это «модники пошли закупаться».
Напомним, ранее в Николаеве двое неизвестных совершили вооруженное ограбление магазина секонд-хенда.