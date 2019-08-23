В Вознесенске в реке Мертвовод нашли тело женщины

В Вознесенске утром 23 августа местные жители на берегу реки Мертвовод, вблизи улицы Соборности обнаружили тело 71-летней женщины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям о происшествии сообщили в 6:30. По указанному адресу прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части. Спасатели достали на берег тело погибшей, которое доставили в Вознесенское отделение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине из металлического бака достали труп мужчины.