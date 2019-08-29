В Мексике гангстеры подожгли бар – сообщается о 25 погибших

В Мексике гангстеры подожгли бар, погибли по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел поздно вечером 27 августа. Участники гангстерской банды подожгли здание и заблокировали все запасные выходы, поэтому люди не могли выбраться из горящего бара.

Утром 28 августа генеральная прокуратура штата Веракрус сообщила, что в баре Caballo Blanco в Коацакоалькоси погибли 23 человека — восемь женщин и 15 мужчин. Еще 13 человек госпитализировали с серьезными травмами.

Губернатор штата Веракрус Куитлахуак Гарсия предполагает, что эта атака была результатом спора между бандитами. Некоторые мексиканские медиа распространяли информацию о том, что нападавшие открыли огонь по бару, а потом подожгли его «коктейлями Молотова».

Нападение в Caballo Blanco стал одним из самых массовых убийств в Мексике с 2008 года.

Напомним, в Киеве на Героев Днепра банда в балаклавах средь бела дня подожгла маршрутки «коктейлями Молотова» и скрылась на мопедах.