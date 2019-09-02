Масштабный ураган «Дориан» движется к Багамским островам, увеличив свою скорость до 250 км в час

Ураган «Дориан» движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 257 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама.

Об этом сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

Сотни жителей на островах Абако, тем не менее, не согласились на эвакуацию. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, в настоящее время закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн тут будет достигать 5-6 метров.

В настоящее время «Дориан» достиг пятой категорий мощности.

Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на следующей неделе ураган приблизится к побережью американской Флориды, однако с какой силой он ударит по побережью и когда, метеорологам пока не ясно.

Шкала Саффира-Симпсона измеряет потенциальный ущерб от ураганов. Пятый - катастрофический - уровень означает, что сила ветра превышает 250 км/ч, может быть нанесен значительный ущерб зданиям и инфраструктуре и повалены щиты, деревья, баннеры, необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.