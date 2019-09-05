Полиция разыскивает двух пропавших без вести жителей Николаева

В Николаеве разыскивают пропавших местных жителей Татьяну Ященко и Сергея Барановского.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ященко Татьяна Алексеевна 1951 года рождения ушла из дома 2 сентября и до настоящего времени не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, волосы темно-коричневые (прическа каре), лицо смуглое. Была одета в юбку зеленого цвета, обувь белого цвета.

А Барановский Сергей Александрович 1987 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении 4 сентября и о его местонахождение также ничего неизвестно.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь в розыске без вести пропавшей, или предоставить полезную информацию, сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, (063) 53-54-370 и 102», – обратились в полиции.