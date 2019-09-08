В Николаеве установили ещё одно «солнечное дерево», от которого можно заряжать гаджеты

В Николаеве в микрорайоне Кульбакино установили «солнечное дерево» E-tree.

Об этом сообщается на сайте департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета.

Проект «Общественного бюджета» «Освещение центральной площади», которым предусмотрено установление E-tree в Корабельном районе (улица Радужная, 38, возле Дома культуры), заказчиком которого является департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, стал одним из победителей в категории малых проектов, набрав 184 голоса. Реализация проекта поможет владельцам современных гаджетов в любое время подпитать собственные устройства.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что такое необычное насаждение появилось благодаря активности горожан и программе «Общественный бюджет» и призвал всех активно участвовать в нем и поддержать понравившиеся идеи.

Заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук отметил, что данный проект был воплощен в жизнь при участии департамента энергетики, энергосбережения и инновационных технологий городского совета. Вице-мэр выразил надежду, что в ближайшем будущем таких деревьев в городе станет больше и поблагодарил компанию Solar Service за реализацию проекта.

Главными пользователями проекта должны стать жители города и гости которые активно используют смартфоны и планшеты. В темное время суток дерево будет освещать площадь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице Соборной установили «Солнечное дерево», от которого можно бесплатно заряжать мобильные телефоны, планшеты, а также пользоваться бесплатным интернетом.