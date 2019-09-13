Мои искренние поздравления!!!

> Похоже, в Службе автомобильных дорог в Николаевской области – новый начальник. Как он выглядит и подробную информацию о его достижениях можно увидеть на первом фото.

А достижения, как можно заметить, выдающиеся – «підозрюється у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332, Кримінального кодексу України. У подальшому було встановлено, що Амірханян А.Х. також причетний до вчинення інших злочинів на території України, у тому числі поєднаних з насильством над потерпілими». Это всего лишь сухая информация от СБУ. К которой можно добавить факты нападений на главу Укравтодора, руководителя САД Одесской области (https://mycity.mk.ua/news/407129) и аналогичные приезды в САД Николаевской области и угрозы физической расправы в адрес и.о. руководителя Службы и членов его семьи. Лично я тогда недоумевал, как спокойно на это все реагировал Андрей Максименко, хотя позже он все таки взял на какое-то время охранников себе и своим близким.

> Два дня назад, аккурат после окончания проведения обысков в николаевском САД (в среду ближе к вечеру), он уже даже успел провести «совещание» с сотрудниками Службы, собрав большинство из них в заведении «Флибустьер». Благо оно находится через дорогу от самого здания САД, поэтому далеко ходить не пришлось.

«Деятель» на повышенных тонах доходчиво, с использованием всемирно известного кавказского лексикона, разъяснил, что и с кем будет в случае, если в дальнейшем «не будет по-моему»... Некоторые из руководства Службы, держа нос по ветру, сразу же принялись убеждать нового «негласного руководителя», что они всегда были скрытыми «сочувствующими» его фирм, а теперь смогут наконец-то «расплыться в любви» уже не скрывая этого.

Оказывается, так можно, даже несмотря на то, что все правоохранительные структуры имеют массу фактов и доказательств совершенных преступлений, ты спокойно можешь приехать и «напихать» служащим госструктуры, поставив при этом еще и задачи.

> Что радует? Радует то, что все злорадствующие, некоторые из которых позиционируют себя «экспертами» в дорожных вопросах, сложили всю картину полностью.

* Аплодирую стоя, что все они дружно разобрались, что речь идет именно о том участке дороги, тендер на который был проведен еще год назад.

* Конечно же, вспомнили, что постановлением Кабмина в прошлом году были закреплены пикетажи, в которые именно этот участок и не попал https://news.pn/ru/blogs/204968.

* Упомянули массовые реверансы и одобрительные возгласы в адрес дорожных деятелей (не николаевских, конечно же) относительно их неистовой борьбы с владельцем «дорлидер, он же полтавабудцентр, он же гиви...»

* Нарыли информацию, какие же именно подрядчики стоят за поджогом асфальтного завода белорусской фирмы на той же Н-11. Об этом поджоге Максименко упомянул во время доклада Президенту.

О задержании исполнителей того преступления, как и было обещано президенту Зеленскому Александром Анохиным, спустя месяц отчиталась местная полиция, показав троих задержанных.

Минимум один из которых, являлся «охранником» нашего «нового главного дорожника области» в момент его визитов к Славомиру Новаку со словами – «я тэбя зарэжу». Так говорят знающие люди.

На сегодняшний день уже известно, что в результате обысков, проведенных везде где только можно, правоохранители так и не нашли денежные средства «первого транша» о котором официально было заявлено.

Учитывая заявления Андрей Максименко в ходе судебного заседания о том, что деньги ему подкинули, лично мне не вериться, что он был.

> Зная Андрея, в голове уж очень не укладывается вся картинка:

* Как именно происходила передача денег, которые, скорее всего должны были быть мечеными? (дальнейшие процедурные моменты думаю ясны всем).

* Mожет ли человек, который знает на 300%, что за ним наблюдают все правоохранительные органы и к которому каждые три недели приезжали с обысками (https://news.pn/ru/criminal/218307), пойти на то, что ему вменяют. Думаю, ответ очевиден. О чем сам Андрей Максименко заявил в зале суда.

* Каким образом можно заплатить подрядчику, если по процедуре установленной "Укравтодором" средства на перечисление отравляются только после того, как в Киеве видят на что конкретно - какой именно участок дороги, по какому договору, вывод экспертизы "Дорякості" и т.д.

* Как называется та ситуация, когда человек, который на крючке у правоохранителей, да еще и по таким серьезным обвинениям (см. выше) выступает «полуторпедой»? («полу» - потому что верю Андрюхе, что подстава) Думаю, авторитетный адвокат Владимир Тимошин точно знает, как называется такая ситуация.

Итог: Да, картинка красивая. Все бездумно хотят «крови», но я уверен, что суд все расставит по своим местам и Андрей Максименко, обязательно докажет свою невиновность и то, что это было ни что иное, как грязная провокация.

По-другому и быть не может!