В Ольшанском произошел пожар на цементном заводе «Дикергофф»

В поселке Ольшанское Николаевского района спасатели ликвидировали пожар на предприятии «Дикергофф Цемент Украина».

Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили 14 сентября в 6:13, возгорание началось в кабельных туннелях одного из цехов. По повышенному номеру вызова направили отделения 2-й и 19-й пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно-координационного центра.

Ориентировочная площадь пожара составила 100 кв.м. Здание обесточили и приняли меры по минимизации последствий. В 7:30 пожар локализовали, в 8:05 ликвидировали, его причина устанавливается.

Напомним, что год назад на цементном заводе в Ольшанском взорвался трансформатор, после взрыва умерла женщина.