В Харькове националисты напали на участников ЛГБТ-марша

В Харькове на марше ЛГБТ-сообщества «Харьков Прайд Марш 2019» между сторонников и противниками нетрадиционных отношений возникли стычки.

Об этом сообщает Twitter сообщества «Х@евый Харьков».

Перед началом марша, около 14:00, на оцепленную полицией площадь начали пускать людей. Наряду с участниками ЛГБТ-парада туда прошли и его противники. Они развернули самодельные плакаты «Папа, мама, дети, дом! Украина не Содом!», «За традиционные семейные ценности» и другие.

В рядах противников марша был замечен священнослужитель.

Пока одни мирно протестовали с наглядной агитацией и флагами, молодые люди в балаклавах и масках напали на участника Харьков-прайда. В интернете появилось короткое видео, на котором молодчики с закрытыми лицами кого-то избивают напротив здания облсовета, а им пытается препятствовать полиция.

Вот видео с замесом pic.twitter.com/jIq3w0go5j — Хуевый Харьков (@h_kharkov) 15 сентября 2019 г.

«Традиционалисты» бросают яйца в толпу pic.twitter.com/bA7ZXTUi4Z — Хуевый Харьков (@h_kharkov) 15 сентября 2019 г.

Подготовка к прайду выглядит так pic.twitter.com/1u5nIVMydO — Хуевый Харьков (@h_kharkov) 15 сентября 2019 г.

Радикалы объяснили, что белая маска, которую надели некоторые из них, - это «маска харьковчанина»: якобы все жители города разделяют их ценности. Как передают местные СМИ, люди с закрытыми лицами выкрикивали традиционное приветствие националистов: «Слава Украине - героям слава».

Также появилось видео, как в колонну, которая формируется, летят яйца.

Напомним, в Одессе полиция задержала четырех человек, пытавшихся сорвать «Марш равенства».