На трассе возле Николаева столкнулись пожарный «КамАЗ» и грузовой микроавтобус

В воскресенье, 15 сентября, на трассе «Николаев-Одесса» возле села Весняное пожарный автомобиль «КамАЗ» врезался в микроавтобус «Peugeot Boxer».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

«Peugeot» ехал по трассе, со стороны Николаева, в направлении Одессы. Возле поворота на село Весняное с правой стороны, с дорожной развязки моста, неожиданно выехал автомобиль «КамАЗ» и из правого ряда сразу же начал поворачивать налево, на село Весняное. В результате автомобили столкнулись и вылетели на обочину на противоположной стороне дороги.

Вследствие ДТП пострадали два человека: водитель «КамАЗа» и жена водителя микроавтобуса. Пожарного «скорая» увезла в больницу, женщине медицинская помощь была оказана на месте, от поездки в медучреждение она оказалась.

Оба автомобиля получили механические повреждения.

Издание отмечает, что звуковая и световая сигнализации на пожарном автомобиле включены не были, а пожарные возвращались с вызова из села Ковалевка.

Напомним, ранее в Николаеве на Богоявленском проспекте пожарный автомобиль столкнулся с легковушкой.