В Николаевской области за выходные на пожарах спасли шесть человек

В Николаевской области в течение 14 и 15 сентября сотрудники областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты спасли на пожарах шесть человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

14 сентября в 03:25 на линию «101» сообщили о пожаре одноэтажного жилого дома (распределенного на нескольких собственников) на улице Энергетиков в селе Мешково-Погорелово Витовского района. К месту пожара направились дежурные караулы 4-й, 16-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра. Пожарные во время оперативной разведки вынесли из задымленного помещения женщину 1951 года рождения с ограниченными физическими возможностями. Медики сразу же оказали женщине квалифицированную первую помощь, в госпитализации она не нуждалась. В 03:50 пожар локализовали, в 04:50 – ликвидировали на общей площади 150 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Второй случай произошел 15 сентября в 00:30. На пункт связи 22-й государственной пожарно-спасательной части по охране Очаковского района поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Победы в селе Покровка. Звонил сосед, который заметил дым из-под крыши здания. Спасатели вывели из задымленного помещения трех граждан 1958, 1960, 1989 годов рождения на свежий воздух. В 01:20 пожар крыши и перекрытия общей площадью 360 квадратных метров локализовали, в 01:36 – ликвидировали. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. От помощи медиков мужчины отказались.

Также сотрудники ГСЧС спасли еще трех жителей Николаева. Ночью 15 сентября в железнодорожном поселке в Заводском районе в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов возник пожар в жилом доме на площади 100 квадратных метров. До прибытия сотрудников ГСЧС удалось самостоятельно выйти на свежий воздух двум женщинам, дополнительно спасатели вывели из помещения мужчину. На месте трем лицам, которые надышались продуктами горения оказали первую помощь, от госпитализации они отказались.

Всего от ГУ ГСЧС к тушению пожаров привлекалось семь единиц техники, 26 человек. Дополнительно на местах работали сотрудники правоохранительных органов, аварийные бригады ОАО «Николаевоблэнерго», «Николаевгаз», медики, в Очаковском районе, трактор с бочкой от ООО «Агрофирма Лиманский».