На Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму школьного туалета

В селе Забродь Закарпатской области в пятницу, 13 сентября, ученик первого класса упал в выгребную яму школьного туалета.

Об этом сообщил юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен на своей странице в Facebook.

По его словам, после того, как мальчик провалился, его одноклассники побежали к учителям и те спасли его.

«Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели, как всегда, умалчивают о состоянии школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы», – написал юрист.

Ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине двухлетний мальчик утонул в выгребной яме.