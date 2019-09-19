В Индии авиарейс задержался из-за роя пчел – они облепили окно в кабине пилотов

В Индии утром 15 сентября рейс авиакомпании Air India 743 из Калькутты в Агарталу задержался на два с половиной часа, потому что окно кабины пилотов атаковал рой пчел.

Об этом сообщает «Сноб».

По данным телеканала, первые 90 минут самолет задерживался из-за технической неисправности. Затем внезапно налетели пчелы и облепили окно самолета, закрыв пилоту вид сбоку. Сбить их не удавалось даже с помощью дворников. В итоге к самолету пришлось пригнать пожарную машину и убрать насекомых с помощью воды.

Аэропорт Калькутты известен как один из самых современных аэропортов страны, работающий с использованием солнечных батарей. После инцидента сотрудники аэропорта проверили территорию на наличие пчел, но не обнаружили ни одного улья.

Напомним, что ранее из-за попавших в двигатели чаек в России самолёт экстренно сел в кукурузном поле.