В Ужгороде мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа горотдела полиции – ГБР проверяет, не пытали ли его

Государственное бюро расследований расследует возможное превышения служебных полномочий правоохранителями городского отделения Ужгорода, где задержанный мужчина выпрыгнул с четвертого этажа.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, 13 сентября полицейские доставили в отделение двух граждан. Один из них выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания, в результате чего получил телесные повреждения. Сейчас он находится на стационарном лечении.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщает медиапроеккт «Ґрати», о пытках в полиции сообщил правозащитник Александр Пересоляк, который выложил в Facebook видео, на котором двое мужчин - Игорь Гарматий и Иван Буков - рассказали, что были задержаны по подозрению в краже. По словам Гарматия, в отделении их стали избивать, добиваясь признания вины.

«Ивану повезло меньше, по его словам, ему выбили зубы битой и делали «ласточку», из-за чего он потерял сознание. После этого приковали наручниками к батарее. Как сказал Ваня: он открыл наручники и выскочил с 4 этажа горотдела, бежал домой со вторым наручником», - написал Пересоляк.

В итоге у Букова порвана селезенка и мочевой пузырь, переломы обеих рук и смещение таза, по сообщению ГБР он находится в клинике.

В полиции Закарпатской области «Ґратам» сообщили, что из окна никто не прыгал, но служебное расследование проводится. На время следствия, от должности отстранен руководитель Ужгородского городского отдела полиции Виталий Мацола.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР подозревает сотрудников СБУ в избиении задержанного