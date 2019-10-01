На Николаевщине после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист

В Кривоозерском районе 30 сентября в результате столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Столкновение автомобиля «ВАЗ-2106» и мотоцикла произошло в 19:45 по улице Центральной в селе Очеретня.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. 31-летний водитель «ВАЗ» не пострадал.

Событие квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Напомним, как в Николаеве на проспекте «ВАЗ» поехал на «красный» и сбил мотоциклиста, а потом скрылся с места аварии.