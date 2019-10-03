На Николаевщине пенсионер ушел на рыбалку и утонул

В Витовском районе 2 октября в реке Ингул утонул 73-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 09:00 на линию «101» позвонила жительница пгт Воскресенское и сообщила, о том, что ее мужчина 1946 года рождения не вернулся домой с рыбалки.

Сначала для проведения поисково-спасательных работ к месту выехал дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части, затем - водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

В ходе осмотра водной акватории спасателям так и не удалось найти мужа. Вечером, около 18:00, тело пенсионера обнаружили местные жители ниже по течению на расстоянии 800 метров от возможного места исчезновения.

В ГУ ГСЧС области также отметили, что с начала года на Николаевщине погибло 37 человек, в трех случаях - это дети. Основная причина несчастных случаев - пренебрежение элементарными правилами поведения, купание в нетрезвом состоянии, в незнакомых и не предназначенных для этого местах, шалости на воде и тому подобное.

Напомним, как в Николаеве на Намыве утонул мужчина.