На Львовщине самолет не долетел до аэропорта и совершил аварийную посадку в поле – известно о пяти погибших

Возле Львова в пятницу утром, 4 октября, самолет АН-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» совершил экстренную посадку.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По предварительным данным, происшествие произошло из-за недостачи топлива. Лавренюк отметил, что также есть погибшие.

Самолет, который исполнял чартерный грузовой рейс из испанского города Вико, в 06:48 пропал с радаров при заходе на посадку во львовском аэропорту.

Через 20 минут экипаж вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники в 1,5 километров от взлетно-посадочной полосы.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что по предварительным данным трое погибших, трое тяжело травмированных живых, двух еще разыскивают. Продолжается спасательная операция.

В ГУ Госслужбы чрезвычайных ситуаций области сообщают, что судно исчезло с радаров на расстоянии 13,5 километров к аэропорту.

В 07:46 самолет «Ан-12» нашли на расстоянии 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Горение не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета.

Обновлено в 10:17 Криклий внес правку в предыдущий пост - выяснилось, что по состоянию на данный момент уже пятеро погибших.

От ГСЧС привлечено 41 человек личного состава и семь единиц спецтехники.