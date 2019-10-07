У берегов Испании наркоторговцы спасли полицейских, которые столкнулись с ними при преследовании

В Испании наркоторговцы пришли на помощь тонущим полицейским после того, как их лодки столкнулись в море.
Об этом сообщает TheБабель, ссылаясь на Europe Press.
Так, правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага. В один момент началось преследование катера с четырьмя людьми на борту, которое закончилось аварией. В результате три правоохранителя оказались за бортом.
Экипаж полицейских с вертолета, который участвовал в операции, обратился к преступникам при помощи микрофона. Их попросили прийти на помощь тонущим полисменам.
После того, как полицейские были спасены, они арестовали наркоторговцев. При этом было изъято 80 тюков с гашишем общим весом приблизительно 3 тонны.