У берегов Испании наркоторговцы спасли полицейских, которые столкнулись с ними при преследовании

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В Испании наркоторговцы пришли на помощь тонущим полицейским после того, как их лодки столкнулись в море.

Об этом сообщает TheБабель, ссылаясь на Europe Press.

Так, правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага. В один момент началось преследование катера с четырьмя людьми на борту, которое закончилось аварией. В результате три правоохранителя оказались за бортом.

Экипаж полицейских с вертолета, который участвовал в операции, обратился к преступникам при помощи микрофона. Их попросили прийти на помощь тонущим полисменам.

После того, как полицейские были спасены, они арестовали наркоторговцев. При этом было изъято 80 тюков с гашишем общим весом приблизительно 3 тонны.

Ранее сообщалось, что возле берегов Колумбии перевернулась лодка наркодилеров – им пришлось дрейфовать на тонне кокаина.

Мила Волкова

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