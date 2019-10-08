На Николаевщине столкнулись внедорожник «Lexus» и «Toyota Camry» – есть погибшие

В Николаевской области на автодороге из Херсона во вторник утром, 8 октября, столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry».

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель «Toyota» двигался по трассе со стороны Херсона, а «Lexus» – во встречном направлении. Не доезжая примерно шесть километров до села Шевченково автомобили столкнулись лоб в лоб.

По предварительным данным, на встречную полосу выехала «Toyota». После столкновения оба автомобиля вылетели на левую по ходу движения в сторону Херсона обочину.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пассажир «Toyota»: мужчины средних лет. Их тела оказались зажатыми покореженными элементами автомобиля. Для того, чтобы их извлечь — прибыли спасатели.

Водитель «Lexus» получил серьезные травмы и его госпитализировали медики на карете скорой медицинской помощи.

Из-за аварии движение по трассе в обоих направлениях затруднено.