В Николаеве «маршрутка» задом заехала на бордюр – очевидцы говорят, что водитель мог быть пьян

Утром в пятницу, 11 октября, в Николаеве на пересечении улиц Чкалова и Садовая маршрутное такси заехало на бордюр на противоположной стороне улицы, когда водитель сдавал назад.

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевец Федор Левченко.

В то же время издание «Новости-Н» пишет, что как пояснил водитель «маршрутки», он выехал из дома № 77, где проживает, чтобы начать работу на маршруте № 91. По неизвестным причинам он потерял управление, сдал назад и вывернул бордюр на бульварной части улицы.

«Нужно заметить, что водитель (на фото сидит на корточках) по первичным признакам (мое субъективное мнение) находиться под действием алкоголя», – написал Левченко.

Напомним, как в Николаеве патрульные остановили водителя «маршрутки» с признаками наркотического опьянения, который без удостоверения возил пассажиров.