В Киеве «скорая» попала в ДТП: водитель и фельдшер погибли, двое взрослых и трое детей травмированы

В Киеве, на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием "скорой помощи", водитель "скорой" и фельдшер погибли на месте, еще 5 человек пострадало.

Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua.

По предварительной информации издания, девушка с двумя детьми на автомобиле "Пежо" двигалась по ул. Ватутина в направлении Троещины на зеленый свет.

"Скорая" с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова.

"Скорая" протаранила "Пежо" в левый борт и опрокинулась. Водитель "скорой" сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте.

"Еще двое врачей "скорой" в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести. Пострадали также девушка с "Пежо" и двое ее детей. Все трое были также срочно госпитализированы", - сообщает издание.

Позже появилось сообщение, что скончался фельдшер скорой помощи.