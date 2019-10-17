В Николаеве на Широкобальском мосту «КамАЗ» въехал в кузов грузовика – водителя забрала «скорая»

В Николаеве в четверг, 17 октября, на Широкобальском мосту произошло столкновение двух грузовиков «КамАЗ», в результате чего пострадал один из водителей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Водители грузовиков двигались в попутном направлении. Один из них въехал в кузов впереди идущего и вследствие удара и деформации кабины пострадал водитель. Его госпитализировали каретой скорой медицинской помощи.

Спасателей на место ДТП вызвали полицейские. Из-за аварии на участке осложнено движение.

В следствие ДТП от Широкобальского моста до Жуковского кольца растянулась автомобильная пробка общей протяженностью около 5 километров.

Напомним, как в Николаеве «Opel» протаранил ограждение Широкобальского моста и повис над обрывом.