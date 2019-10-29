В США на территорию фермы упал космический спутник

В США спутник Samsung для космических селфи упал на территорию фермы в городе Мерилл штата Мичиган.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «АВС News».

Около 8:45 утра в субботу Нэнси Вельке и ее муж Дэн готовились выпустить своих лошадей, однако услышали громкий грохот со стороны двора. Женщина выглянула в окно и увидела странный объект, который лежал возле дерева. Подойдя поближе, супруги обнаружили «четырехногий» гудящий и вспыхивающий объект. На устройстве было несколько табличек Samsung, а на боковых сторонах было написано «Space Selfie».

В Samsung позже заявили, что это было «запланированное приземление» с использованием парашюта, однако погодные условия внесли свои коррективы.

- Погодные условия привели к ранней мягкой посадке в сельской местности. Никто не пострадал, спутник был изъят. Мы сожалеем о любых неудобствах, - заявил представитель компании.

Спутник Samsung Europe SpaceSelfie использовался в рамках промокампании, в которой клиенты могут сделать фото в стратосфере с помощью смартфона. Телефон принимает фото, переданное с Земли, и накладывает его на снимки в режиме реального времени над планетой.

Напомним, что ранее во время крушения космического аппарата по Луне разлетелся архив с данными о человечестве.