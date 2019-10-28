«Передумал ехать в больницу и вышел из машины»: На Днепропетровщине пьяный мужчина выпал из автомобиля «скорой»

В Новомосковске Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент.

Инцидент был запечатлен на видеорегистратор едущего следом автомобиля, передает Информатор.

На обнародованном видео можно заметить, как задняя дверь автомобиля скорой помощи открывается и пациент буквально вываливается на асфальтное покрытие дороги. После произошедшего к пострадавшему подбежал водитель проезжающего мимо автомобиля, после чего на помощь поспешили водитель «скорой» и врач.

Комментируя произошедшее директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко заявил, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на пути в больницу мужчина стал возражать против госпитализации и в итоге решил выпрыгнуть из машины прямо на ходу.

В итоге пострадавший все же был госпитализирован, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.