В Николаеве водитель «маршрутки» сбил насмерть человека

В Николаеве в среду, 30 октября около 20:00 57-летний водитель «маршрутки» № 26 («Северный - Кульбакино»), совершил наезд на неустановленного мужчину, в результате чего последний погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполици в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Личность потерпевшего, все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются. Продолжаются следственные действия.

Погибшему мужчине примерно 50 лет. Был одет в черные джинсы, черные ботинки, куртку и свитер темного цвета.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: г.Николаев, ул . Спасская, 12 или звонить (063) 048 39 38, 102», – обратись в полиции.

Следователи квалифицировали происшествие по части 2 статьи 286 Уголовного кодкса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения.