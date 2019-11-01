В Николаеве граждане Турции незаконно работали и жили на стройке – их депортировали на родину

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В Николаеве выявили нескольких граждан Турции, которые нелегально работали на стройке, где кроме работы еще и проживали.

Об этом сообщили в управлении Государственной миграционной службе в Николаевской области.

Проверку пребывания и трудоустройства работников строительной площадки по проспекту Героев Украины сотрудники ГМС и СБУ провели 29 октября. В ходе проверки было выявлено пятеро граждан Турции, которые работали без разрешений на трудоустройство, необходимость которых предусмотрена законодательством Украины.

Граждане Турции проживали и питались в том же помещении, где и работали.

Иностранцев-нарушителей миграционного законодательства привлекли  к административной ответственности и принудительно возвратили в страну происхождения.

Также к ответственности привлечен гражданин Украины, который предоставил жилье и трудоустроил иностранцев. Его привлекли к ответственности в соответствии со статьей 206 КУоАП («Непринятие гражданами, которые пригласили в Украину иностранцев и лиц без гражданства по частным делам и предоставили им жилую площадь, мер к обеспечению в установленном порядке их своевременной регистрации»).

Напомним, как в России мужчина прописал в своей маленькой квартире больше 9 тысяч мигрантов.

Тарас Леонтян

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