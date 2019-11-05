Из-за пожара в Николаеве торговый центр остался без света — эвакуированы покупатели и сотрудники

Вечером во вторник, 5 ноября, в торговом центре «33 квадратных метра», расположенном на улице Космонавтов в Николаеве, произошел пожар.

Об этом сообщает издание «Новости Н».

Как пишет издание, очаг возгорания находится в обувном магазине.

«О том, что в торговом центре есть очаг возгорания, стало ясно после того, как помещение торгового центра затянуло дымом. На место происшествия прибыли три расчета пожарных, автомобиль газодымозащитной службы», - говорится в сообщении.

Из помещения торгового центра эвакуировали всех посетителей и персонал. Здание полностью обесточено.

В настоящее время у входа в торговый центр стоит несколько автомобилей пожарной охраны, внутрь здания протянуты пожарные рукава, по которым к месту возгорания интенсивно подается вода.

В помещение никто не пропускают. По информации "Преступности.НЕТ", без света остается весь торговый центр.