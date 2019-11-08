В Лондоне во время спектакля обвалился потолок театра Пикадилли

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Фото: Twitter Theo Carter
В лондонском Вест-Энде в театре Пикадилли несколько человек получили незначительные ранения из-за обрушения потолка в ходе спектакля.

Об этом пишет Медуза, ссылаясь на SkyNews. 

Инцидент произошел около 20:00 в среду, 6 ноября, когда в театре шла постановка «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

По свидетельству очевидцев, примерно через десять минут после начала представления зрители услышали шум нарастающей воды — с потолка начали падать капли, а затем часть конструкции площадью примерно три на четыре метра с треском обвалилась. В зале наблюдалась паника.

Из здания оперативно эвакуировали более тысячи человек. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в новом спорткомплексе обрушилась крыша – детей успели вовремя эвакуировать.

Мила Волкова

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