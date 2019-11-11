В Киеве прохожие не дали пьяному мужчине сесть за руль и отняли пистолет, которым он размахивал

В Дарницком районе Киева прохожие помешали пьяному водителю сесть за руль и забрали у него оружие, которым он угрожал.

Об этом сообщают Вартові Еспресо.

Как рассказали участники происшествия, у торгово-развлекательного центра выпивший пытался сесть за руль своего «Peugeot» и поехать.

Молодые люди, которые это видели, подошли к нему и сказали, что управлять автомобилем в состоянии опьянения опасно и противозаконно. В ответ водитель достал пистолет, угрожая им, однако сделать выстрел не успел - молодые люди забрали оружие и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный ром на внедорожнике протаранил девять автомобилей и попытался скрыться - один человек пострадал.