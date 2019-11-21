Николаевцев приглашают на службу в патрульную полицию – обещают зарплату от 10 тысяч гривен

В Николаеве продолжается набор в ряды патрульной полиции Николаевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В патрульной полиции предлагают следующие условия:
- заработная плата от 10 тысяч гривен;
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней;
- бесплатное обслуживание полицейского и членов его семьи в учреждениях здравоохранения МВД;
- компенсация 75% стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха для полицейского и 50% для членов его семьи;
- гарантированная материальная помощь в случае повреждения здоровья во время несения службы;
- возможность получения высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД по государственному заказу.
Требования к кандидатам: гражданство Украины; возраст от 20 до 40 лет; полное общее среднее или высшее образование; наличие водительского удостоверения категории В; готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.
На время подготовки все будущие патрульные полицейские получают стипендию. Подать анкету можно по ссылке, узнать больше – по этой ссылке.