Николаевцев приглашают на службу в патрульную полицию – обещают зарплату от 10 тысяч гривен

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В Николаеве продолжается набор в ряды патрульной полиции Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В патрульной полиции предлагают следующие условия:

- заработная плата от 10 тысяч гривен;

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней;

- бесплатное обслуживание полицейского и членов его семьи в учреждениях здравоохранения МВД;

- компенсация 75% стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха для полицейского и 50% для членов его семьи;

- гарантированная материальная помощь в случае повреждения здоровья во время несения службы;

- возможность получения высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД по государственному заказу.

Требования к кандидатам: гражданство Украины; возраст от 20 до 40 лет; полное общее среднее или высшее образование; наличие водительского удостоверения категории В;  готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

На время подготовки все будущие патрульные полицейские получают стипендию. Подать анкету можно по ссылке, узнать больше – по этой ссылке.

Вадим Богданов

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