Николаевцев приглашают на службу в патрульную полицию – обещают зарплату от 10 тысяч гривен

В Николаеве продолжается набор в ряды патрульной полиции Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В патрульной полиции предлагают следующие условия:

- заработная плата от 10 тысяч гривен; - ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней; - бесплатное обслуживание полицейского и членов его семьи в учреждениях здравоохранения МВД; - компенсация 75% стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха для полицейского и 50% для членов его семьи; - гарантированная материальная помощь в случае повреждения здоровья во время несения службы; - возможность получения высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД по государственному заказу.

Требования к кандидатам: гражданство Украины; возраст от 20 до 40 лет; полное общее среднее или высшее образование; наличие водительского удостоверения категории В; готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

На время подготовки все будущие патрульные полицейские получают стипендию. Подать анкету можно по ссылке, узнать больше – по этой ссылке.