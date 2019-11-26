Полиция разыскивает жительницу Николаевщины, пропавшую без вести в июне

Вознесенский отдел полиции разыскивает 33-летнюю Тахмину Порожан, которая в июне текущего года ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, она может находиться во Львовской области.

Приметы: рост 186 сантиметров, среднего телосложения; волосы короткие черные.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, или предоставить полезную информацию, обращаться в Вознесенский отдел полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 095-905-68-65, 102.

Напомним, что ранее полиция разыскивала пропавшего без вести николаевца Игоря Попова.