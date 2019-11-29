Президент США Трамп с тайным визитом посетил Афганистан – обсуждал мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп совершил неожиданный визит к американским военным в Афганистане и заявил, что надеется на прекращение огня со стороны талибов в самой длинной для Штатов войне.
Об этом сообщает «Reuters»
За время президентства Трампа это его первый визит. Надежду на прекращение огня также положил обмен пленными между Вашингтоном и Кабулом, который состоялся неделю назад.
Сам же глава Белого дома заявил, что «Талибы хотят заключить соглашение, и поэтому мы встречаемся с ними». Визит хранился в тайне по соображениям безопасности.
Лидеры талибов сообщили Reuters, что их представители проводили встречу с высшими должностными лицами Штатов в минувшие выходные, добавив, что могут вскоре возобновить официальные мирные переговоры.
Также президент США встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани.
HAPPY THANKSGIVING! pic.twitter.com/7SGZnHindW— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2019
Напомним, ранее суд Гааги отказался расследовать действия США в Афганистане.