Президент США Трамп с тайным визитом посетил Афганистан – обсуждал мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп совершил неожиданный визит к американским военным в Афганистане и заявил, что надеется на прекращение огня со стороны талибов в самой длинной для Штатов войне.

Об этом сообщает «Reuters»

За время президентства Трампа это его первый визит. Надежду на прекращение огня также положил обмен пленными между Вашингтоном и Кабулом, который состоялся неделю назад.

Сам же глава Белого дома заявил, что «Талибы хотят заключить соглашение, и поэтому мы встречаемся с ними». Визит хранился в тайне по соображениям безопасности.

Лидеры талибов сообщили Reuters, что их представители проводили встречу с высшими должностными лицами Штатов в минувшие выходные, добавив, что могут вскоре возобновить официальные мирные переговоры.

Также президент США встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани.

Напомним, ранее суд Гааги отказался расследовать действия США в Афганистане.