В аэропорту «Борисполь» у мужчины обнаружили гранату

В аэропорту «Борисполь» у одного из пассажиров в багаже обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Пассажиром, в багаже которого нашли гранату, оказался 36-летний житель Донецка. Мужчина пытался улететь в египетский город Хургаду.

«По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают пути происхождения и цель хранения гранаты», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в четверг ночью, 14 ноября, в селе Чаусово-2 неизвестные бросили гранату во двор частного дома, в котором живет начальник службы охраны «Агрофирмы Корнацких» Александр Бренгач.