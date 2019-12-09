На Львовщине четверо человек отравились угарным газом

Во Львовской области в результате отравления угарным газом госпитализированы четыре человека, среди которых двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Инцидент произошел вчера, 7 декабря, в селе Верхнее Синевидное.

«Около 18:35 в частном доме на ул. Франко отравились угарным газом четыре человека. Среди них - двое детей 2015 и 2017 рождения», - сказано в сообщении.

Отмечается, что всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Сколевскую районную больницу.

Напомним, в Новой Одессе трех человек госпитализировали из-за отравления угарным газом.