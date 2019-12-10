Конкурс красоты Мисс Вселенная выиграла 26-летняя модель из Южной Африки

Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная-2019 стала 26-летняя Зозибини Тунзи из Южной Африки.

Об этом сообщает «Лига.net».

Финал конкурса прошел 8 декабря в Атланте, США. В биографии девушки на сайте конкурса указано, что она принимает активное участие в акциях по борьбе с гендерным насилием и гендерными стереотипами. Зозибини – сторонница естественной красоты и призывает женщин любить себя такими, какие они есть.

В тройке суперфиналисток Зозибини Тунзи из ЮАР соперничала с представительницами Мексики и Пуэрто-Рико. Всего на корону Мисс Вселенная претендовали девушки из 79 стран мира.

Интернет-журнал «NikLife» сообщает, что Украину на конкурсе представляла 26-летняя девушка из Запорожья Анастасия Суббота. Для конкурса модель готовила уникальный наряд Зеленая Украина весом 28 килограммов, сшитый из тысячи лоскутов ткани разных оттенков зеленого цвета и фактур. Однако девушке так и не удалось проявить себя в финальном показе, так как она не попала в топовую 20-ку.

Напомним, что в 2018 году Мисс Вселенная стала красавица с Филиппин.