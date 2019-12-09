В центре Николаева в ДТП попал депутат областного совета Невенчанный

В Николаеве на Пушкинском кольце вечером 9 декабря столкнулись легковой автомобиль «Ford» и микроавтобус «Mercedes».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный, который был за рулем «Ford».

Автомобили столкнулись, когда поворачивали по кольцу в сторону Центрального рынка. Депутат Невенчанный полагает, что в ДТП виноват водитель микроавтобуса, а тот наоборот – что виноват депутат.

«Мало того, что мужик в меня заехал, ещё и возмущается, что я, оказывается, подлез под него», - сообщил Невенчанный.

Напомним, что ранее в Николаеве столкнулись два зерновоза.