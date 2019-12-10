В Николаеве полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

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Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение 67-летней Таран Светланы Викторовны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отметили, что женщина 5 декабря ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 163-165 см, полного телосложения, волосы темные с проседью. Имеет расстройства здоровья.

Была одета в серое пальто, зимнюю темно-зеленую шапку.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, или предоставить полезную информацию, сообщать в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102», – обратились в полиции.

Тарас Леонтян

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