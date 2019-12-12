В Николаеве младшеклассник упал в открытый люк на Колодезной

В Николаеве 12 декабря в районе домов №8 и 10 на улице Колодезной в открытый люк упал ученик Муниципального коллегиума.

Об этом сообщила в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» Наталья Шаповалова.

По ее словам, происшествие случилось около 13:00. Ребенок шел со школы и упал в люк глубиной 3 метра, который был в открытом состоянии долгое время. Спасатели вытащили ребенка и «скорая» увезла его в больницу. Женщина отмечает, что неподалеку от места происшествия, за домом №10 по дороге в школу, находятся еще два открытых люка.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в управлении охраны здоровья Николаевской ОГА сообщили, что 9-летний мальчик получил ссадины и ушибы. Сейчас его продолжают обследовать врачи, чтобы выяснить, нет ли у него скрытых повреждений.

Напомним, что ранее в Николаеве маленький мальчик провалился в люк, накрытый фанерой.