На Харьковщине ребёнок зажег петарду в школьном классе - она взорвалась у него в руках

В селе Мурафа Краснокутского района Харьковской области ученик 3-го класса получил травматическую ампутацию пальца руки из-за взрыва петарды, которую сам зажег.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие произошло в четверг, 12 декабря, в сельском учебном заведении. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика с травмами в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего жителя села Оленевка врачи оценивают как удовлетворительное.

Предварительно установлено, что повреждения школьник получил из-за взрыва петарды в руках, когда находился в классе до занятий без присутствия учителя и одноклассников.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 137 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что во Львове лошади, напуганные взрывом петарды, выбежали на тротуар и травмировали людей.