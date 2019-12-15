В Днепре в результате ДТП загорелась легковушка – водитель погиб

В воскресенье, 15 декабря, в Днепре легковой автомобиль въехал в электроопору, после чего столкнулся с другим автомобилем и загорелся, в результате аварии погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, на улице Набережная Победы легковой автомобиль Mercedes Е 200 столкнулся с электроопорой, после чего зацепил внедорожник Toyota и загорелся. Водителя автомобиля Mercedes вытащили из горящего автомобиля свидетели происшествия.

Отмечается, что водитель Mercedes погиб, а автомобиль был уничтожен огнем. О состоянии водителя Toyota информации нет.

Напомним, в Киеве столкнулись два такси – оба автомобиля после удара загорелись