На Виннитчине пьяный водитель разбил планшет и покусал полицейского при оформлении протокола

В Винницкой области полицейские задержали пьяного пассажира автомобиля, который при этом разбил рабочий планшет и нанес травмы полицейскому.

Об этом пишет пресс-служба областного ГУНП.

Так, 14 декабря, около 20:00 на грунтовой дороге вблизи села Жабелевка Винницкого района во время документирования полицейскими задержание пьяного водителя автомобиля «ВАЗ-2104», такой же пьяный пассажир разбил служебный планшет правоохранителя и сорвал боди-камеру с униформы полицейского.

Потом мужчина нанес удары по лицу полицейскому и укусил его за палец.

Такие действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Это наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

22-летний злоумышленник, житель Винницкого района задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. На водителя автомобиля составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии согласно ст.130 КУоАП.

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